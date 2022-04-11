Признаков нового наступления не видят. В Пентагоне сообщают, что войска РФ усиливают позиции на Донбассе — СNN

11 апреля, 19:17
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Оккупанты в Мариуполе, 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты в Мариуполе, 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ пытаются укрепить свои позиции на Донбассе, но в Пентагоне не видят признаков начала новой эскалации на востоке Украины. Об этом сообщил неназванный представитель Минобороны США, передает CNN.

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Россия пытается пополнить запасы и укрепить свои силы на Донбассе, о чем свидетельствует колонна транспортных средств, приближающаяся к Изюму, сообщил чиновник.

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По словам чиновника, есть доказательства того, что Россия пытается укрепить свои позиции к юго-западу от Донецка, в первую очередь артиллерийскими подразделениями.

При этом в Пентагоне считают, что это не «новое наступление» на Донбассе, а работа российских сил «над усилением своих возможностей».

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Также, по словам представителя Минобороны США, Пентагон рассматривает возможности обучения большего количества украинцев работе с дронами Switchblade.

Ранее в Минобороны Украины сообщали, что Россия почти закончила подготовку к наступательной операции на Донбассе.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Пентагон Война в Украине

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