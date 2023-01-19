В Пентагоне не видят признаков подготовки нового наступления РФ 19 января, 14:51 В США не видят признаков создания РФ новых наступательных группировок (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Представитель Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер заявил об отсутствия признаков подготовки Россией нового масштабного наступления в Украине.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Батлер пояснил, что никаких новых наступательных группировок РФ в последнее время создано не было.

«Сейчас мы не видели возможности российских военных на передовой. Российские войска распространились от Харькова до Херсона. Сейчас лично я не вижу, чтобы надвигалось большое российское наступление. Но будем и дальше наблюдать», — заявил представитель Пентагона.

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Говоря же о наемниках ЧВК Вагнера, которых кремлевский режим активно использует на Бахмутском направлении, не считаясь ни с какими потерями, он заверил, что данные формирования не способны существенно изменить ситуацию.

«Мы видели, как группа Вагнера использует узников и призывников, отправляя их вперед. То, что мы назвали пушечным мясом, которое предназначено на убой. Просто сотни людей были убиты, поскольку их отправили туда со слабой защитой. А потом регулярные силы Вагнера приходят и ищут уязвимые места в украинских линиях… Но сил Вагнера недостаточно, чтобы двигаться по полю боя и вокруг», — подчеркнул Батлер.