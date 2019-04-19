В Пентагоне подтвердили испытание КНДР тактического оружия
Министерство обороны США сообщило, что получило доклады о ракетных испытаниях, которые были проведены в Северной Кореи.
Об этом сообщает Укринформ.
"Мы осведомлены об этом докладе", - заявил представитель Пентагона Чарли Саммерс.
В свою очередь, и.о. министра обороны Патрик Шенахен подтвердил, что КНДР испытала не баллистическую ракету.
Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил испытание нового тактического управляемого оружия.