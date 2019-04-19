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В Пентагоне подтвердили испытание КНДР тактического оружия

Сегодня, 06:37
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В Пентагоне подтвердили испытание КНДР тактического оружия - фото

Центральное телеграфное агентство Кореи

Ракетные испытания посетил Ким Чен Ын

Министерство обороны США сообщило, что получило доклады о ракетных испытаниях, которые были проведены в Северной Кореи.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы осведомлены об этом докладе", - заявил представитель Пентагона Чарли Саммерс.

В свою очередь, и.о. министра обороны Патрик Шенахен подтвердил, что КНДР испытала не баллистическую ракету.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил испытание нового тактического управляемого оружия.

Теги:   США КНДР

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