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В Пентагоне озвучили сроки начала вывода военных США из Сирии

Сегодня, 07:47
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EPA

Срок вывода войск США из Сирии исчисляется неделями, заявили в Пентагоне (иллюстративное фото)

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел заявил, что США приступят к выводу более двух тысяч своих военнослужащих из Сирии в ближайшее время.

По его словам, "речь идет, вероятно, о неделях", сообщает DW.

Вотел добавил, что "все будет зависеть от оперативной обстановки" в Сирии.

"Мы не хотим держать на местах людей, которые нам не нужны и не задействованы в активной миссии", - подчеркнул Вотел.

Он также сказал, что "выводить солдат - проще, чем оборудование", причем в настоящий момент при поддержке дополнительно переброшенных в регион сил решается именно последняя задача.

Напомним,  США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.

Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке.

Теги:   Сирия США

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