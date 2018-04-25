В ПАСЕ приняли заявление из-за решения Турции о проведении досрочных выборов

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял жесткое заявление из-за решения Турции провести досрочные выборы в условиях чрезвычайного положения.

Комитет выразил обеспокоенность из-за решения провести досрочные выборы на полтора года раньше запланированного срока.

Отмечается, что поправки к избирательному закону были приняты парламентом только за месяц до назначения досрочных выборов. Крайне короткий период между принятием этих новых правил и предстоящими выборами оставляет слишком мало времени, чтобы политические партии скорректировали и завершили свою подготовку к выборам.

Также в ПАСЕ обеспокоены тем, что в Турции были продолжено чрезвычайное положение, объявленное в 2016 году.

"Невозможно проводить подлинно демократические выборы в условиях чрезвычайного положения и текущих операций по безопасности в юго-восточной части Турции", - говорится в заявлении.

Напомним, парламент Турции одобрил закон о выборах, который на законодательном уровне разрешает партийные альянсы на выборах, что де-факто усилит позиции правящей партии президента Реджепа Эрдогана в случае ситуативного альянса с националистами.

По мнению оппозиции, спорный закон поможет власти фальсифицировать результаты голосования.

Парламент также принял решение о проведении досрочных президентских и парламентских выборов.