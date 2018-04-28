В ПАСЕ отказались от юбилейного саммита, задуманного как триумф возвращения России - Геращенко

Россия не сможет вернуться в ПАСЕ без выполнения резолюции

Планы России вернуться в Парламентскую Ассамблею Совета Европы без выполнения резолюций потерпели фиаско, написала член украинской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Все планы по быстрому возвращению россиян без выполнения ими резолюций, провалились. СЕ отказался от юбилейного саммита, задуманного как триумф возвращения России. Представители РФ воспринимаются в Страсбурге не просто токсично, это слово гораздо жестче", - написала Геращенко.

Украинской делегации удалось внести поправку в резолюцию о невыполнении резолюций странами-членами СЕ о фактическом контроле РФ на оккупированном Донбассе.

"В резолюции по противодействию гибридной войне и ВПЛ (внутренне перемещенным лицам, - ред.) упоминаются преступления РФ и причастность ко всем войнам на континенте: и реальным, и гибридным", - написала первый вице-спикер.

Напомним, что Россия отказалась выполнять решение ПАСЕ даже в случае возвращения в состав Ассамблеи.

ПАСЕ фактически признала оккупацию Донбасса Россией. Также Ассамблея призвала РФ прекратить поставки российского оружия, боеприпасов и взрывчатки на украинском востоке. Среди прочего ПАСЕ также приняла резолюцию о противодействии российской пропаганде.

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