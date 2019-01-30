В парламенте Венесуэлы заявили о попытке вывоза запасов золота в Россию Сегодня, 05:26 370 Цей матеріал також доступний українською EPA Cоответствующая информация была получена от сотрудников Банка Венесуэлы EPA

Национальная ассамблея Венесуэлы, большинство депутатов которой находятся в оппозиции к президенту Николасу Мадуро, обвинила руководство страны в попытке вывезти в Россию запасы золота, которые хранятся в национальном банке страны.

Как сообщает пресс-служба венесуэльского парламента в Twitter, соответствующая информация была получена от сотрудников Банка Венесуэлы.

"Мы получили информацию от сотрудников Банка Венесуэлы: из Москвы прибыл самолет, на котором собираются вывезти не менее 20 тонн золота. Мы требует от банка объяснений по поводу того, что происходит. Это золото не Каликсто Ортеги (глава финансовой организации), а венесуэльского народа", - говорится в сообщении.

.@JoseAGuerra | "Nos llega información de funcionarios del BCV: llegó un avión desde Moscú, en el cual se pretende extraer al menos 20 toneladas de oro. Exigimos al BCV detalles de lo que está pasando. Ese oro no es de Calixto Ortega, es del pueblo venezolano". #AsambleaVE — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 29 января 2019 г.

Отметим, что в понедельник, 28 января, российское издание Новая газета сообщало о том, что из Москвы в Каракас вылетел самолет авиакомпании Nordwind, на борту которого якобы не было пассажиров.