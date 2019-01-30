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В парламенте Венесуэлы заявили о попытке вывоза запасов золота в Россию

Сегодня, 05:26
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EPA

Cоответствующая информация была получена от сотрудников Банка Венесуэлы

Национальная ассамблея Венесуэлы, большинство депутатов которой находятся в оппозиции к президенту Николасу Мадуро, обвинила руководство страны в попытке вывезти в Россию запасы золота, которые хранятся в национальном банке страны.

Как сообщает пресс-служба венесуэльского парламента в Twitter, соответствующая информация была получена от сотрудников Банка Венесуэлы.

"Мы получили информацию от сотрудников Банка Венесуэлы: из Москвы прибыл самолет, на котором собираются вывезти не менее 20 тонн золота. Мы требует от банка объяснений по поводу того, что происходит. Это золото не Каликсто Ортеги (глава финансовой организации), а венесуэльского народа", - говорится в сообщении.

Отметим, что в понедельник, 28 января, российское издание Новая газета сообщало о том, что из Москвы в Каракас вылетел самолет авиакомпании Nordwind, на борту которого якобы не было пассажиров.

Теги:   Золото Россия Венесуэла

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