В парламенте Венесуэлы заявили о попытке вывоза запасов золота в Россию
Национальная ассамблея Венесуэлы, большинство депутатов которой находятся в оппозиции к президенту Николасу Мадуро, обвинила руководство страны в попытке вывезти в Россию запасы золота, которые хранятся в национальном банке страны.
Как сообщает пресс-служба венесуэльского парламента в Twitter, соответствующая информация была получена от сотрудников Банка Венесуэлы.
"Мы получили информацию от сотрудников Банка Венесуэлы: из Москвы прибыл самолет, на котором собираются вывезти не менее 20 тонн золота. Мы требует от банка объяснений по поводу того, что происходит. Это золото не Каликсто Ортеги (глава финансовой организации), а венесуэльского народа", - говорится в сообщении.
Отметим, что в понедельник, 28 января, российское издание Новая газета сообщало о том, что из Москвы в Каракас вылетел самолет авиакомпании Nordwind, на борту которого якобы не было пассажиров.