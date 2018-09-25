В парламенте Норвегии искали "прослушку" после задержания подозреваемого в шпионаже россиянина

Сотрудники органов безопасности Норвегии провели обыск в здании парламента страны, чтобы проверить наличие прослушивающих устройств после того, как в аэропорту Осло по подозрению в шпионаже был задержан сотрудник аппарата российского Совета Федерации Михаил Бочкарев.

Об этом заявила служба безопасности полиции Норвегии PST, сообщает DW.

Спецслужбы также должны проверить, не пытался ли россиянин взломать мобильные телефоны депутатов или других участников семинара.

Напомним, 23 сентября полиция Норвегии задержала в аэропорту Осло 51-летнего россиянина по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. Полиция изъяла у задержанного электронное оборудование и намерена содержать его под стражей на протяжении двух недель из-за риска уничтожения доказательств.

20 и 21 сентября задержанный участвовал в семинаре по оцифровке данных, который проходил в парламенте Норвегии.

Министерство иностранных дел России заявило, что задержанный в Осло россиянин - это "сотрудник Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации М.А.Бочкарев".