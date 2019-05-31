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В Париже запретят курить в парках и скверах

31 мая, 17:32
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В Париже запретят курить в парках и скверах - фото

Free-Photos/pixabay.com

Нарушителя запрета будет грозить штраф

С субботы, 8 июня в Париже запретят курить в ряде парков и скверов.

Об этом сообщает Local.

Запрет будет распространяться на 52 парка и сквера, или десять зеленых зон города.

Нарушителям грозит штраф в размере 38 евро. Штрафовать будут начиная с июля.

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Данные меры — продолжение эксперимента, который проводили в прошлом году, когда курение запретили в шести парках. Позже эта цифра выросла до 46.

Курение уже запрещено на 500 детских площадках парков Парижа с 2015 года. Мэрия города также проголосовала в феврале прошлого года за создание 19 улиц «без окурков».

Теги:   Курение Франция Париж

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