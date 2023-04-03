В Париже планируют запретить прокат электросамокатов 3 апреля, 03:47 Люди ездят на электросамокатах накануне публичного голосования за их запрет (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Жители Парижа на референдуме проголосовали за запрет проката электросамокатов в городе. Голосование организовали из-за роста количества пострадавших и погибших на этом транспорте.

Об этом сообщает Futur En Seine.



Около 90% парижан отдали свои голоса за запрет проката электросамокатов в городе. Голосование организовали из-за роста количества пострадавших и погибших на этом транспорте в столице Франции.

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Париж был одним из первых городов, где стали использовать электросамокаты. Однако большая обеспокоенность вызвала то, как некоторые люди управляют ними, уклоняясь от пешеходов на тротуарах и развивая скорость до 27 км/ч. Дети от 12 лет могли легально брать напрокат электросамокаты без защитного шлема.