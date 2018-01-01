В Париже закроют туристические объекты из-за протеста "желтых жилетов" Сегодня, 08:59 15 Цей матеріал також доступний українською Ранее протестующие нанесли ущерб Триумфальной арке

В субботу, 8 декабря, во французском Париже закроют для посетителей Эйфелеву башню, Лувр и другие популярные туристические объекты из-за запланированной акции протеста "желтых жилетов".

Об изменениях в работе достопримечательностей сообщили на страницах Лувра и Эйфелевой башни в Twitter.

Также из-за "исключительных обстоятельств" не будет работать музей-сад Тюильри и музей Эжена Делакруа.

В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.

Во время одной из акций протеста протестующие повредили Триумфальную арку.