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В Париже закроют Эйфелеву башню из-за акций протеста

Сегодня, 21:05
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Эйфелеву башню закроют для туристов

Фото: La tour Eiffel ‏via Twitter

В Париже из-за массовых акций протеста "желтых жилетов" закроют одну из главных достопримечательностей французской столицы - Эйфелеву башню.

Как сообщается в официальном Twitter парижской достопримечательности, Эйфелева башня не будет работать для посетителей в субботу, 8 декабря.

"Из-за демонстраций, которые будут проходить в Париже, Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в субботу, 8 декабря", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция рекомендовала закрыть из-за возможного роста насилия во время демонстраций музеи и другие культурные объекты и достопримечательности, в том числе Большой дворец, Парижскую Оперу и магазины в центре Парижа.

На 8 декабря запланирована акция протеста "желтых жилетов". Правоохранители ожидают, что демонстрации будут сопровождаться насилием и беспорядками.

В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратился в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

Это не протесты, это восстание. Мировые СМИ – о том, что означает бунт "желтых жилетов" для Франции и Европы

Теги:   Эйфелева башня Париж Франция

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