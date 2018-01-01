В Париже закроют Эйфелеву башню из-за акций протеста Сегодня, 21:05 11 Цей матеріал також доступний українською Эйфелеву башню закроют для туристов Фото: La tour Eiffel ‏via Twitter

В Париже из-за массовых акций протеста "желтых жилетов" закроют одну из главных достопримечательностей французской столицы - Эйфелеву башню.

Как сообщается в официальном Twitter парижской достопримечательности, Эйфелева башня не будет работать для посетителей в субботу, 8 декабря.

"Из-за демонстраций, которые будут проходить в Париже, Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в субботу, 8 декабря", - говорится в сообщении.

???????? Due to the demonstrations that will be taking place in #Paris, I will remain closed to the public on Saturday 8 December. ⚠ Tomorrow, a particularly long waiting time is anticipated for visitors planning to buy tickets on-the-spot.



▶ Stay informed: https://t.co/7LsKivpsFK pic.twitter.com/sxj86CLep0 — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 6 декабря 2018 г.

Кроме того, полиция рекомендовала закрыть из-за возможного роста насилия во время демонстраций музеи и другие культурные объекты и достопримечательности, в том числе Большой дворец, Парижскую Оперу и магазины в центре Парижа.

На 8 декабря запланирована акция протеста "желтых жилетов". Правоохранители ожидают, что демонстрации будут сопровождаться насилием и беспорядками.

В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратился в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

Это не протесты, это восстание. Мировые СМИ – о том, что означает бунт "желтых жилетов" для Франции и Европы