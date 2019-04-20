В Париже задержаны 70 участников акции желтых жилетов Сегодня, 13:20 6 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Benoit Tessier REUTERS / Benoit Tessier

Парижская полиция задержала 70 человек на акциях, организованных утром в субботу, 20 апреля, "желтыми жилетами".

Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные полиции.

По информации телеканала, первые участники протестных акций начали собираться в парижском квартале Берси перед спортивно-концертных комплексом Аккорхотелс Арена.

Как сообщают СМИ, несколько станций парижского метрополитена не работают с утра в связи с протестами "желтых жилетов". Их закрыли по требованию полиции Парижа.

Порядок в субботу в городах Франции обеспечивают более 60 тыс. полицейских и жандармов.

Наиболее массовые акции протестов ожидаются в Париже. Местные власти уже объявили о ряде ограничительных мер. Так, например, запрещено проводить демонстрации в районе Елисейских полей и близ собора Парижской Богоматери, который ранее на этой неделе сильно пострадал из-за пожара. В префектуре французской столицы отметили, что такие меры введены "из соображений безопасности".

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер накануне заявил, что он ожидает беспорядков во время субботних акций протеста "желтых жилетов". По его словам, цель хулиганов - "повторить 16 марта", когда акция "желтых жилетов" переросла в погромы и поджоги, а также - в ожесточенные стычки протестующих с полицией.

Напомним, что во Франции массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" произошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюссель.