В Париже задержали мужчину, захватившего заложников

Полицейские задержали мужчину, захватившего заложников в офисном здании в 10-м округе Парижа.

Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.

"Человек арестован. Заложники вне опасности. Я выражаю искреннюю благодарность полиции и спасательным службам, которые еще раз продемонстрировали выдержку и высокий профессионализм", - сообщила она в Twitter.

La prise d'otage rue des Petites écuries est terminée. L'individu a été interpellé. Les otages sont sains et saufs. J'adresse mes sincères remerciements aux forces de police et de secours, qui ont une fois encore démontré leur sang-froid et leur professionnalisme. #Paris10