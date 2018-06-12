12 июня 2018, вторник

В Париже задержали мужчину, захватившего заложников

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Заложники спасены и находятся в безопасности

Заложники спасены и находятся в безопасности

Полицейские задержали мужчину, захватившего заложников в офисном здании в 10-м округе Парижа.

Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.

"Человек арестован. Заложники вне опасности. Я выражаю искреннюю благодарность полиции и спасательным службам, которые еще раз продемонстрировали выдержку и высокий профессионализм", - сообщила она в Twitter.

Как отмечает Le Figaro, подозреваемый взял в заложники двух человек, а не трех, как сообщалось ранее.

Напомним, что 12 июня мужчина взял в заложники двух человек в Париже. Во время переговоров злоумышленник сообщил, что вооружен пистолетом и бомбой, и потребовал связаться с посольством Ирана в Париже.

 

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