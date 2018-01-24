В Париже вышла из берегов река Сена - фото

Во вторник, 23 января, в столице Франции вышла из берегов река Сена, после чего в городе был введен оранжевый (предпоследний) уровень опасности.

Гидрометцентр Франци сообщает, что в Париже частично перекрыты дороги и тоннели и остановлено движение одной из веток электрички.

"До пятницы уровень воды в Сене может достичь своего пика и достичь 6,1 метра. Вода в Сене поднималась до такого уровня в последний раз в июне 2016 года", - сообщили метеорологи.

Ранее сообщалось, что из отеля и ночного клуба в центре Лондона эвакуировали почти 1,5 тысячи человек из-за утечки газа.