В Париже впервые с 1923 года открыли реку Сена для публичного купания

Люди купаются в реке Сена, на фоне Эйфелевой башни в Париже, 5 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Abdul Saboor)

В Париже в субботу, 5 июля, власти открыли реку Сена для публичного купания впервые с 1923 года, это произошло после масштабной операции по очистке. Об этом сообщает агентство Reuters .

Местные чиновники сообщили, что три места на берегах Сены в Париже смогут принимать более 1000 человек ежедневно до 31 августа.

«Я никогда не представляла, что окажусь в воде рядом с Эйфелевой башней», — рассказала одна из посетительниц реки 5 июля.

Reuters добавляет, что открытие Сены для публичного купания стало результатом усилий властей, направленных на улучшение качества воды, чтобы реку можно было использовать для проведения олимпийских соревнований летом 2024 года.

Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Фото: REUTERS/Abdul Saboo

Фото: REUTERS/Abdul Saboor

В частности, в Париже провели модернизацию водоочистных сооружений и построили большие резервуары для хранения дождевой воды, чтобы предотвратить переполнение канализации во время сильных ливней.

Местные чиновники отметили, что в течение сезона будут проводиться ежедневные проверки качества воды, а зеленые и красные флажки будут указывать на то, открыты ли зоны для купания.

Купание в Сене было запрещено с 1923 года из-за высокой концентрации бактерий.