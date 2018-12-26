В Париже в ночь на Рождество ограбили известную кондитерскую
В Париже в ночь на Рождество трое мужчин ограбили магазин одной из старейших сетей кондитерских A la Mère de Famille, сообщает BFMTV.
Сотрудники полиции задержали мужчин в одном из районов французской столицы.
Внимание правоохранителей привлекло их подозрительное поведение. Поблизости был припаркован их автомобиль, в котором полицейские обнаружили несколько килограммов шоколада и выручку магазина-кондитерской, похищенную из кассы.
Злоумышленники пытались скрыться, но им это не удалось.
Кондитерская A la Mère de Famille основана в 1761 году.