В Париже в ночь на Рождество ограбили известную кондитерскую Вчера, 23:26 276 Цей матеріал також доступний українською Сотрудники полиции задержали злоумышленников

В Париже в ночь на Рождество трое мужчин ограбили магазин одной из старейших сетей кондитерских A la Mère de Famille, сообщает BFMTV.

Сотрудники полиции задержали мужчин в одном из районов французской столицы.

Внимание правоохранителей привлекло их подозрительное поведение. Поблизости был припаркован их автомобиль, в котором полицейские обнаружили несколько килограммов шоколада и выручку магазина-кондитерской, похищенную из кассы.

Злоумышленники пытались скрыться, но им это не удалось.

Кондитерская A la Mère de Famille основана в 1761 году.