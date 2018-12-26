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В Париже в ночь на Рождество ограбили известную кондитерскую

Вчера, 23:26
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Сотрудники полиции задержали злоумышленников

В Париже в ночь на Рождество трое мужчин ограбили магазин одной из старейших сетей кондитерских A la Mère de Famille, сообщает BFMTV.

Сотрудники полиции задержали мужчин в одном из районов французской столицы.

Внимание правоохранителей привлекло их подозрительное поведение. Поблизости был припаркован их автомобиль, в котором полицейские обнаружили несколько килограммов шоколада и выручку магазина-кондитерской, похищенную из кассы.

Злоумышленники пытались скрыться, но им это не удалось.

Кондитерская A la Mère de Famille основана в 1761 году.

Теги:   Париж Полиция Кондитерские изделия

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