В Париже усиливают меры безопасности: на улицы вывели почти 10 тысяч полицейских

Порядок на улицах Парижа будут обеспечивать почти 10 тысяч полицейских

Во французской столице Париже в связи с проведением мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны усилили меры безопасности.

Как заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, порядок на улицах французской столицы 10 и 11 ноября будут обеспечивать почти 10 тысяч полицейских, сообщает DW.

В Париже ожидают прибытия делегаций из 98 стран. Места их проживания, а также достопримечательности Парижа, где пройдут памятные мероприятия, будут оцеплены полицией.

В частности, подобные меры приняты в отношении музея Орсе, где в субботу президент Франции Эммануэль Макрон проведет ужин с участием 72 глав государств и правительств, а также парижской филармонии в северной части города - там состоится концерт, на котором будут присутствовать многие из зарубежных гостей.

Кроме того, полицейские будут обеспечивать порядок в ходе демонстраций. Так, на согласованной акции против президента США Дональда Трампа, по оценке полиции, ожидается несколько тысяч человек. Правоохранительные органы принимают в расчет возможность беспорядков.

Напомним, 6 ноября во Франции были задержаны шесть человек по подозрению в подготовке покушения на президента Макрона.