В Париже тысячи людей вышли на митинг социалистов против Макрона

В субботу, 5 мая, в центральном Париже несколько тысяч человек вышли на митинг против реформ президента Эммануэля Макрона.

О точном количестве протестантов пока не сообщается. Однако к охране акции в Париже привлекли около 2 тысяч правоохранителей, пишет The Guardian.

Участники митинга называют ее "вечеринкой для Макрона", ведь собрание приурочено к первой годовщине правления президента.

По оценкам Franvceinfo, в парижской акции участвует порядка 40 тысяч человек, власти предприняли безпрецедентные меры безопасности.

Менее массовые митинги проходят также в южных городах муниципалитета Тулузы и Бордо.

Накануне представитель правительства Бенджамин Гриво выразил опасение, что демонстрация может перерасти в жестокие схватки.

"Мы обеспокоены тем, что может быть насилие, и поэтому мы усиливаем меры безопасности", - сказал он, добавив, что роль полиции заключается в том, чтобы обеспечить мирный митинг.

Субботняя демонстрация является заключительной в серии митингов против Макрона.

???? "La fête à Macron", manifestation "pot-au-feu" à l'initiative du député François Ruffin, s'est élancée samedi à Paris et

La France insoumise (LFI) revendique la présence de 160.000 manifestants pour le premier anniversaire de l'élection du chef de l'Etat. pic.twitter.com/SExG4vRFBt - La France Libre (@lafrancelibretv) 5 мая 2018 г.

Недовольство части французов вызвали широкие реформы Макрона, затрагивающих как систему образования, так и социальные гарантии работников государственного железнодорожного оператора.

Протесты организовал депутат парламента от левой партии La France Insoumine (Подчиненная Франция) Франсуа Руффин и другие бывшие члены движения Nuit Debout, который устроил ночные протесты по всей Франции в 2016 году.

Напомним, французский спецназ применил водометы и слезоточивый газ против сотен протестующих, после того как они начали бить витрины и бросать коктейли Молотова во время ежегодного демонстрации 1 мая в Париже.