В Париже тысячи людей вышли на митинг социалистов против Макрона

В субботу, 5 мая, в центральном Париже несколько тысяч человек вышли на митинг против реформ президента Эммануэля Макрона.

О точном количестве протестантов пока не сообщается. Однако к охране акции в Париже привлекли около 2 тысяч правоохранителей, пишет The Guardian.

Участники митинга называют ее "вечеринкой для Макрона", ведь собрание приурочено к первой годовщине правления президента.

По оценкам Franvceinfo, в парижской акции участвует порядка 40 тысяч человек, власти предприняли безпрецедентные меры безопасности.

Tens of thousands are on the streets in #Paris to Protest against the neo liberal reforms of #Macron.