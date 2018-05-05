В Париже тысячи людей вышли на митинг социалистов против Макрона

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Парижане недовольны широкими реформами президента

Парижане недовольны широкими реформами президента

В субботу, 5 мая, в центральном Париже несколько тысяч человек вышли на митинг против реформ президента Эммануэля Макрона.

О точном количестве протестантов пока не сообщается. Однако к охране акции в Париже привлекли около 2 тысяч правоохранителей, пишет The Guardian.

Участники митинга называют ее "вечеринкой для Макрона", ведь собрание приурочено к первой годовщине правления президента.

По оценкам Franvceinfo, в парижской акции участвует порядка 40 тысяч человек, власти предприняли безпрецедентные меры безопасности.

Менее массовые митинги проходят также в южных городах муниципалитета Тулузы и Бордо.

Накануне представитель правительства Бенджамин Гриво выразил опасение, что демонстрация может перерасти в жестокие схватки.

"Мы обеспокоены тем, что может быть насилие, и поэтому мы усиливаем меры безопасности", - сказал он, добавив, что роль полиции заключается в том, чтобы обеспечить мирный митинг.

Субботняя демонстрация является заключительной в серии митингов против Макрона.

Недовольство части французов вызвали широкие реформы Макрона, затрагивающих как систему образования, так и социальные гарантии работников государственного железнодорожного оператора.

Протесты организовал депутат парламента от левой партии La France Insoumine (Подчиненная Франция) Франсуа Руффин и другие бывшие члены движения Nuit Debout, который устроил ночные протесты по всей Франции в 2016 году.

Напомним, французский спецназ применил водометы и слезоточивый газ против сотен протестующих, после того как они начали бить витрины и бросать коктейли Молотова во время ежегодного демонстрации 1 мая в Париже.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове