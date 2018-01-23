В Париже Сена вышла из берегов и затопила улицы

Из-за сильных дождей Сена в Париже вышла из берегов и затопила улицы.

Об этом во вторник, 23 января, сообщает издание Local.

Наводнение частично ограничило движение на прилегающих к реке дорогах, парижанам советуют не приближаться к Сене.

Уровень воды достиг отметки в 4,9 метра. Ожидается повышение уровня воды, максимум - в пятницу - до 6,1 метров.

В Париже официально объявлен оранжевый уровень опасности.

Напомним, в Германии Рейн и его притоки вышли из берегов из-за дождей и теплой погоды, которая образовалась из-за таяния снегов в Альпах.

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