В центре Парижа произошел пожар: 3 человека погибли и 28 пострадали Сегодня, 19:09 Цей матеріал також доступний українською Twitter / PCParisSeine В результате пожара погибли три человека Twitter / PCParisSeine

В результате пожара, произошедшего в доме в центре Парижа погибли три человека, еще 28 получили различные повреждения.

Об этом сообщает The Local.

Один человек погиб в результате того, что выпрыгнул из окна шестиэтажного дома.

Пожар начался в пять утра, и только через четыре часа его удалось потушить. В тушении пожара принимали участие 200 пожарных.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Причина пожара пока неизвестна.