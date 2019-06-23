В центре Парижа произошел пожар: 3 человека погибли и 28 пострадали
Сегодня, 19:09
В результате пожара, произошедшего в доме в центре Парижа погибли три человека, еще 28 получили различные повреждения.
Об этом сообщает The Local.
Один человек погиб в результате того, что выпрыгнул из окна шестиэтажного дома.
Пожар начался в пять утра, и только через четыре часа его удалось потушить. В тушении пожара принимали участие 200 пожарных.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Причина пожара пока неизвестна.