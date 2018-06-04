В Париже полиция приступила к ликвидации незаконных лагерей беженцев

В понедельник, 4 июня, полиция Парижа приступила к ликвидации двух незаконных лагерей беженцев, сообщает Reuters.

В полиции заявили, что сносятся незаконные лагеря на северо-востоке Парижа и в районе канала Сен-Мартен.

Как отмечает агентство, это очередная попытка правительства справиться с притоком мигрантов, с которым Франция столкнулась в течение последних трех лет.

30 мая, парижская полиция ликвидировала крупнейший лагерь мигрантов под названием "Тысячелетие".

Лагерь стихийно возник несколько лет назад на северо-востоке Парижа, эвакуация 2000 мигрантов из стран Африки началась около 6 утра по местному времени. Как сообщает AFP, операция прошла спокойно и без эксцессов.

Эвакуированные беженцев разместили на спецбазах в пригородах Парижа, где будет решаться их дальнейшая судьба.