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В Париже полиция с помощью водометов разогнала желтых жилетов

Сегодня, 19:21
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В Париже полиция с помощью водометов разогнала желтых жилетов - фото

REUTERS/Gonzalo Fuentes

В Париже проходит 23-я акция желтых жилетов

Французская полиция применила водометы для разгона желтых жилетов на площади Республики в Париже.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал BFM TV.

Многие участники протеста остались на площади даже после разгона водометом. Полиция начала проводить задержание активистов.

В рамках протестов желтых жилетов в Париже задержаны 189 человек.

Желтые жилеты вышли на улицы Франции уже в 23-й раз. По данным МВД, в субботних акциях желтых жилетов по всей Франции приняли участие 9,6 тыс. человек, в Париже на улицы вышли 6,7 тыс. человек.

Напомним, что во Франции массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты желтых жилетов произошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюссель.

Теги:   Франция Париж Желтые жилеты

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