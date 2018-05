В Париже неизвестный напал с ножом на прохожих, полиция застрелила подозреваемого

В субботу вечером, 12 мая, в центре Парижа неизвестный напал на прохожих с ножом, сообщает BFMTV со ссылкой на полицию.

В полиции сообщили, что нападение произошло во II округе Парижа и ситуация "контролируется полицией".

"Подробности последуют", - говорится в Twitter полиции Парижа.

Как сообщили правоохранители, ранение получили четыре человека, у двоих из них - тяжелые ранения.

Как передает ВВС, в результате нападения погибло два человека, включая нападавшего, он был застрелен полицией.

"Очевидцы говорят, что полицейские сначала попытались применить электрошокер против злоумышленника, но после того, как это не удалось остановить нападавшего, сделали два выстрела", - говорится в сообщении.

BREAKING: Reports of at least one fatality in #Paris stabbing incident; police have shot suspect, active investigation. Streets are closed in central #Paris near #Opera; anti-terrorism prosecutors are on scene; motive unclear. pic.twitter.com/WQBqBmHe4c