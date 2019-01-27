В Париже на марш против "желтых жилетов" вышли тысячи "красных платков" Вчера, 21:22 1614 Цей матеріал також доступний українською EPA Марш "красных платков" в Париже EPA

В столице Франции Париже около 10 тысяч активистов, называющих себя "красными платками", провели марш против насилия, сопровождающего протестные акции "желтых жилетов".

Об этом сообщает BBC.

"Люди устали от дорожных заграждений. Они вредны для бизнеса и детям не дают вовремя прийти в школу", – заявил пресс-секретарь "красных платков" Алекс Брюн.

В преддверии воскресного митинга в Париже "красные платки" выступили с совместным заявлением с аналогичными группами.

В совместном манифесте сообщается, что они осуждают мятежный климат, созданный "желтыми жилетами".

По информации французских СМИ, мнения "красных платков" по поводу того, стоит ли оказывать поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону, разделились.

Одна часть активистов поддерживает французского президента, в то время как другая заявляет об аполитичности движения.

Ранее сообщалось, что тысячи участников акции "желтых жилетов" вернулись на улицы Франции, чтобы протестовать против политики президента Эммануэля Макрона.

Напомним, что во Франции массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год – тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюссель.

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