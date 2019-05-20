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В Париже на Эйфелеву башню вылез человек, посетителей эвакуировали

Вчера, 19:28
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В Париже на Эйфелеву башню вылез человек, посетителей эвакуировали - фото

REUTERS/Charles Platiau

С мужчиной ведут переговоры

В Париже мужчина забрался на Эйфелеву башню, сообщает ABC News.

Правоохранители пока не знают, как человеку удалось преодолеть рубеж безопасности.

Мужчина повис на башне чуть ниже третьего, самого высокого ее уровня.

Спасатели и специалист-скалолаз, работают на месте события.

С мужчиной ведут переговоры. С башни эвакуировали всех посетителей и закрыли ее.

Мотивы нарушителя до сих пор неизвестны, также не сообщается, когда памятник снова откроют.

В пресс-службе Эйфелевой башни посоветовали посетителям отложить свои визиты, чтобы избежать долгого ожидания

Теги:   Эйфелева башня Париж

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