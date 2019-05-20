В Париже на Эйфелеву башню вылез человек, посетителей эвакуировали Вчера, 19:28 425 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Charles Platiau С мужчиной ведут переговоры REUTERS/Charles Platiau

В Париже мужчина забрался на Эйфелеву башню, сообщает ABC News.

Правоохранители пока не знают, как человеку удалось преодолеть рубеж безопасности.

Мужчина повис на башне чуть ниже третьего, самого высокого ее уровня.

Спасатели и специалист-скалолаз, работают на месте события.

С мужчиной ведут переговоры. С башни эвакуировали всех посетителей и закрыли ее.

Мотивы нарушителя до сих пор неизвестны, также не сообщается, когда памятник снова откроют.

В пресс-службе Эйфелевой башни посоветовали посетителям отложить свои визиты, чтобы избежать долгого ожидания