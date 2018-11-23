В Париже мигрант выпрыгнул из окна суда, в котором решалась его судьба

В Париже нелегальный мигрант выпрыгнул из четвертого этажа суда, в котором он пытался получить законный статус.
Об этом сообщает RFI.
Свидетели происшествия сообщили о мужчине "из африканской страны", который свисал из четвертого этажа суда на севере Парижа.
Сотрудники полиции несколько минут пытались предотвратить прыжок и держали мигранта за руки, но он начал бить их ногами и сумел ускользнуть.
Люди, наблюдающие происшествие снизу, подкладывали одеяла и другие мягкие предметы в ожидании падения. В результате мужчина упал на столб от уличного освещения.
Пострадавшего доставили в больницу с травмами, которые не угрожают жизни.
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