В Париже мигрант выпрыгнул из окна суда, в котором решалась его судьба

В Париже нелегальный мигрант выпрыгнул из четвертого этажа суда, в котором он пытался получить законный статус.

Об этом сообщает RFI.

Свидетели происшествия сообщили о мужчине "из африканской страны", который свисал из четвертого этажа суда на севере Парижа.

Сотрудники полиции несколько минут пытались предотвратить прыжок и держали мигранта за руки, но он начал бить их ногами и сумел ускользнуть.

Люди, наблюдающие происшествие снизу, подкладывали одеяла и другие мягкие предметы в ожидании падения. В результате мужчина упал на столб от уличного освещения.

Пострадавшего доставили в больницу с травмами, которые не угрожают жизни.