В Париже из-за забастовки сотрудников службы безопасности закрыли Эйфелеву башню

Во французском Париже для посетителей закрыли одну из главных достопримечательностей города – Эйфелеву башню.

Как сообщила администрация в Twitter, такие меры были приняты из-за забастовки некоторых сотрудников службы безопасности.

Сообщалось, что эспланады и окружающие сады открыты для всех желающих. Однако через несколько часов появились данные, что и эти объекты закрыты для посещения.

UPDATE : access to the gardens and the esplanade is not possible