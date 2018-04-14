В Париже из-за забастовки сотрудников службы безопасности закрыли Эйфелеву башню

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Причина забастовки не называется

Причина забастовки не называется

Во французском Париже для посетителей закрыли одну из главных достопримечательностей города – Эйфелеву башню.

Как сообщила администрация в Twitter, такие меры были приняты из-за забастовки некоторых сотрудников службы безопасности.

Сообщалось, что эспланады и окружающие сады открыты для всех желающих. Однако через несколько часов появились данные, что и эти объекты закрыты для посещения.

Напомним, в феврале Эйфелеву башню закрывали для посещения из-за сильных снегопадов.

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