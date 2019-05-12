В Париже экоактивисты облили лестницу на Трокадеро фальшивой кровью Вчера, 20:05 330 Цей матеріал також доступний українською XtinctionRebel/Twitter Лестницу облили бутафорской кровью XtinctionRebel/Twitter

В воскресенье, 12 мая, в Париже активисты по защите окружающей среды облили лестницу на площади Трокадеро фальшивой кровью.

Как сообщает RFI, члены организации Extinction Rebellion вылили на туристическую достопримечательность около 300 литров красной жидкости, имитирующей кровь.

‼️STOP A LA 6e EXTINCTION DE MASSE ‼️Ce matin, nos rebelles endeuillé.e.s ont versé du faux sang sur les marches du #Trocadéro à #Paris, en hommage aux victimes présentes et futures, humaines et animales, de la catastrophe écologique en cours #RebelForLife #IPBES pic.twitter.com/FwFIqhGN2o — Extinction Rebellion France (@XtinctionRebel) 12 мая 2019 г.

Во время акции члены организации размахивали плакатами "Остановим шестое массовое вымирание". Проведя несколько минут в молчании, французские активисты очистили лестницу.

PARIS - Action des militants écologistes @XtinctionRebel :



- Le #Trocadero a été recouvert de faux sang

- Ils veulent alerter sur la 6eme extinction de masse

- Intervention rapide de la police pic.twitter.com/tFompmVSw5 — Clément Lanot (@ClementLanot) 12 мая 2019 г.

Организация Extinction Rebellion (Бунт против вымирания) выступает за ненасильственное гражданское неповиновение с целью привлечь внимание к проблемам экологии и истребления биологических видов, которые находятся под угрозой вымирания.

По данным Организация Объединенных Наций, миллион из примерно восьми миллионов биологических видов находится под угрозой исчезновения.