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В Париже экоактивисты облили лестницу на Трокадеро фальшивой кровью

Вчера, 20:05
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В Париже экоактивисты облили лестницу на Трокадеро фальшивой кровью - фото

XtinctionRebel/Twitter

Лестницу облили бутафорской кровью

В воскресенье, 12 мая, в Париже активисты по защите окружающей среды облили лестницу на площади Трокадеро фальшивой кровью.

Как сообщает RFI, члены организации Extinction Rebellion вылили на туристическую достопримечательность около 300 литров красной жидкости, имитирующей кровь.

Во время акции члены организации размахивали плакатами "Остановим шестое массовое вымирание". Проведя несколько минут в молчании, французские активисты очистили лестницу.

Организация Extinction Rebellion (Бунт против вымирания) выступает за ненасильственное гражданское неповиновение с целью привлечь внимание к проблемам экологии и истребления биологических видов, которые находятся под угрозой вымирания.

По данным Организация Объединенных Наций, миллион из примерно восьми миллионов биологических видов находится под угрозой исчезновения.

Теги:   Франция Париж Вымирание

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