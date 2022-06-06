В Париже пройдет фотовставка посвящённая освобожденному от оккупантов Ирпеню

6 июня, 15:34
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Город Ирпень (Фото:Serhii Mykhalchuk/Reuters)

Город Ирпень (Фото:Serhii Mykhalchuk/Reuters)

В Париже 8 июня откроется фотовыставка «Разрушенный, но непокоренный Ирпень». Также на ряду с кадрами войны в Киевской области покажут уничтожение войной вещи местных жителей.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram.

"Для парижан и гостей столицы мы подготовили впечатляющие фото, демонстрирующие, в что превратили наш Ирпень российские оккупанты. А кроме фотографий, привезем экспозицию артефактов войны в Ирпене – то, что осталось от вещей мирных жителей, после прихода рашистов", – написал Маркушин. .

Видео дня

НВ собрал 25 лучших снимков, сделанных фотографами НВ, ведущих агентств мира и защитником Азовстали Дмитрием Козацким, в течение 100 дней войны России в Украине.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Ирпень Война России против Украины

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