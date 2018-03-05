В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,0

Данные о разрушениях пока не поступали

В центральной части Папуа-Новой Гвинеи произошло сильное землетрясение, его магнитуда составила 6,0, сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки зафиксированы в 112 километрах к юго-западу от города Поргера в центральной части страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Данные о разрушениях пока не поступали.

Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы после землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

Ранее в воскресенье, 4 марта, подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы в 83 километрах к юго-западу от города Поргера. Очаг залегал на глубине 6 километров.

Напомним, в ночь на понедельник, 26 февраля, в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,5. В результате погибло по меньшей мере 30 человек, более 300 человек пострадали.