В Панама-Сити произошла стрельба, подозреваемый забаррикадировался в квартире

Во вторник, 22 мая, в американском городе Панама-Сити, штат Флорида, произошла стрельба.
В результате один человек получил незначительное ранение, его госпитализировали в местную больницу, сообщила CNN пресс-секретарь города Кейтлин Лоуренс.
По ее словам, подозреваемый забаррикадировался в квартире одного из многоквартирных домов. Сотрудники правоохранительных органов окружили жилой дом.
Представители шерифа округа Уолтон сообщили, что текущий инцидент связан с подозрительной смертью в Санта Роза Бич.
CONFIRMED: Suspicious death on White Heron Drive in Santa Rosa Beach is connected to incident being worked by @BayCountySO. #breaking #happeningnow— Walton Co. Sheriff (@WCSOFL) 22 мая 2018 г.
Напомним, утром 18 мая в результате стрельбы в школе Санта Фе в штате Техасс погибли девять учащихся и учитель. По подозрению в стрельбе был задержан 17-летний ученик.
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