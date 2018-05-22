В Панама-Сити произошла стрельба, подозреваемый забаррикадировался в квартире

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В городе Панама-Сити в США произошла стрельба
Фото: CNN

В городе Панама-Сити в США произошла стрельба

Во вторник, 22 мая, в американском городе Панама-Сити, штат Флорида, произошла стрельба.

В результате один человек получил незначительное ранение, его госпитализировали в местную больницу, сообщила CNN пресс-секретарь города Кейтлин Лоуренс.

По ее словам, подозреваемый забаррикадировался в квартире одного из многоквартирных домов. Сотрудники правоохранительных органов окружили жилой дом.

Представители шерифа округа Уолтон сообщили, что текущий инцидент связан с подозрительной смертью в Санта Роза Бич.

Напомним, утром 18 мая в результате стрельбы в школе Санта Фе в штате Техасс погибли девять учащихся и учитель. По подозрению в стрельбе был задержан 17-летний ученик. 

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