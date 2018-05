В Панама-Сити произошла стрельба, подозреваемый забаррикадировался в квартире

Во вторник, 22 мая, в американском городе Панама-Сити, штат Флорида, произошла стрельба.

В результате один человек получил незначительное ранение, его госпитализировали в местную больницу, сообщила CNN пресс-секретарь города Кейтлин Лоуренс.

По ее словам, подозреваемый забаррикадировался в квартире одного из многоквартирных домов. Сотрудники правоохранительных органов окружили жилой дом.

Представители шерифа округа Уолтон сообщили, что текущий инцидент связан с подозрительной смертью в Санта Роза Бич.

CONFIRMED: Suspicious death on White Heron Drive in Santa Rosa Beach is connected to incident being worked by @BayCountySO. #breaking #happeningnow