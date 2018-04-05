В Палату представителей США будет баллотироваться рекордное количество женщин

В четверг, 5 апреля, общее число женщин-кандидатов от Демократической и Республиканской партии в Палату представителей Конгресса составило 309 человек.
Об этом передает информационное агентство Associated Press.
Показатель превышает предыдущий рекорд 2012 года на 11 человек. Также прогнозируется, что на днях общее число женщин-кандидатов вырастет еще больше.
Большинство кандидаток ведут избирательную кампанию вокруг тем здравоохранения, образования и равенства на работе.
Промежуточные выборы в Палату представителей США пройдут в ноябре 2018 года.
Напомним, в декабре 2017 года группа политических активистов добилась отмены указа Министерства охраны здравоохранения Украины №256, которым устанавливался перечень профессий, запрещенных для женщин.
Комментарии
Правила комментирования