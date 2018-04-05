В Палату представителей США будет баллотироваться рекордное количество женщин

Специалисты ожидают, что в ближайшем будущем количество женщин в Палате представителей возрастет еще больше

В четверг, 5 апреля, общее число женщин-кандидатов от Демократической и Республиканской партии в Палату представителей Конгресса составило 309 человек.

Об этом передает информационное агентство Associated Press.

Показатель превышает предыдущий рекорд 2012 года на 11 человек. Также прогнозируется, что на днях общее число женщин-кандидатов вырастет еще больше.

Большинство кандидаток ведут избирательную кампанию вокруг тем здравоохранения, образования и равенства на работе.

Промежуточные выборы в Палату представителей США пройдут в ноябре 2018 года.

Напомним, в декабре 2017 года группа политических активистов добилась отмены указа Министерства охраны здравоохранения Украины №256, которым устанавливался перечень профессий, запрещенных для женщин.