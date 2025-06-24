Руководитель аппарата Палаты представителей США сообщил сотрудникам Конгресса о запрете пользоваться приложением WhatsApp на их правительственных устройствах. Об этом сообщает Axios 23 июня со ссылкой на источники.

По информации собеседника Axios, этот запрет появился в то время, когда Конгресс пытается ограничить использование программ с искусственным интеллектом, которые там считают такими же рискованными.

«Управление кибербезопасности считает, что WhatsApp представляет высокий риск для пользователей из-за отсутствия прозрачности в том, как он защищает данные пользователей, отсутствия шифрования сохраненных данных и потенциальных рисков для безопасности, связанных с его использованием», — сказано в электронном письме, полученном журналистами.

В письме также указано, что если у сотрудника установлен мессенджер, с ним отдельно свяжутся для удаления программы.

Представитель WhatsApp Энди Стоун заявил в комментарии Axios, что компания «категорически не согласна с характеристикой руководителя аппарата Палаты представителей Конгресса США».

«Мы знаем, что члены Палаты представителей и их сотрудники регулярно используют WhatsApp, и мы надеемся, что члены Палаты представителей смогут присоединиться к своим коллегам в Сенате и делать это официально», — сказал Стоун.

20 апреля газета The New York Times написала, что министр обороны США Пит Хегсет делился секретной информацией о военных ударах по Йемену со своим окружением в мессенджере Signal. По данным издания, он создал чат, где находилось около 10 человек, включая его жену — экс-сотрудницу Fox News, а также его брата и адвоката.

24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его случайно добавили в чат в Signal, в котором высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа обсуждали подготовку к атаке на йеменских хуситов.

Министр обороны Пит Хегсет отрицал факт обсуждения военных планов в групповом чате и заявил, что там не было секретной информации и «никаких имен или локаций».