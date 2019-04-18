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В Пакистане минимум 14 человек погибли при нападении на автобус

Сегодня, 09:51
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В Пакистане минимум 14 человек погибли при нападении на автобус - фото

REUTERS/Akhtar Soomro

В Пакистане произошло нападение на автобус

Группа вооруженных людей напала на автобус на юго-западе Пакистана, сообщает Associated Press.

В результате погибли минимум 14 человек.

В автобусе, который направлялся в город Гвадар на юго-западе провинции Белуджистан, находилось около 30 человек. Вооруженные люди остановили автобус, затем проверили документы у пассажиров.

После этого они заставили несколько человек выйти из автобуса и открыли по ним огонь. Их мотивы неизвестны.

Никакая из группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Теги:   Автобус Нападение Пакистан

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