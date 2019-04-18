В Пакистане минимум 14 человек погибли при нападении на автобус Сегодня, 09:51 2672 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Akhtar Soomro В Пакистане произошло нападение на автобус REUTERS/Akhtar Soomro

Группа вооруженных людей напала на автобус на юго-западе Пакистана, сообщает Associated Press.

В результате погибли минимум 14 человек.

В автобусе, который направлялся в город Гвадар на юго-западе провинции Белуджистан, находилось около 30 человек. Вооруженные люди остановили автобус, затем проверили документы у пассажиров.

После этого они заставили несколько человек выйти из автобуса и открыли по ним огонь. Их мотивы неизвестны.

Никакая из группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.