В Пакистане минимум 14 человек погибли при нападении на автобус
Группа вооруженных людей напала на автобус на юго-западе Пакистана, сообщает Associated Press.
В результате погибли минимум 14 человек.
В автобусе, который направлялся в город Гвадар на юго-западе провинции Белуджистан, находилось около 30 человек. Вооруженные люди остановили автобус, затем проверили документы у пассажиров.
После этого они заставили несколько человек выйти из автобуса и открыли по ним огонь. Их мотивы неизвестны.
Никакая из группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.