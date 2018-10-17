В Пакистане казнили обвиняемого в изнасиловании и убийстве восьми детей

Во вторник, 17 октября, в Пакистане казнили Мохаммада Имрана, обвиняемого в изнасиловании и убийстве восьми детей.
Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные власти, его повесили в тюрьме Лахора в присутствии отца одной из жертв мужчины – 7-летней Зейнаб Ансари.
В начале года насильственная смерть ребенка спровоцировала массовые протесты в Пакистане.
Тело девочки нашли в мусорном баке в городе Касур недалеко от Лахора. Через две недели был задержан убийца ребенка. Во время допроса Имран признался в еще семи подобных эпизодах.
Мужчину казнили на рассвете, тело передали его семье.
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