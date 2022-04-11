В Пакистане избрали нового главу правительства после объявления вотума недоверия предыдущему премьеру 11 апреля, 15:40 Цей матеріал також доступний українською Шехбаз Шариф (Фото:REUTERS/Akhtar Soomro)

В Пакистане лидера оппозиции Шехбаза Шарифа избрали новым премьер-министром страны после того, как Имран Хану был объявлен вотум недоверия из-за обвинений в плохом управлении.

Об этом сообщает CNN.

В последние месяцы Шехбаз Шариф возглавил кампанию по смещению Хана с поста главы правительства Пакистана из-за обвинений в плохом государственном и экономическом управлении. Вместе с оппозицией он призвал Хана уйти в отставку перед вотумом недоверия, который, как многие ожидали, приведет к увольнению Хана.



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Экс-премьер неоднократно отвергал критику и вместо этого утверждал, что действия против него были попыткой смены режима, поддерживаемой Вашингтоном и некоторыми членами оппозиции. Обвинения были отвергнуты как Госдепартаментом США, так и пакистанской оппозицией.

Впоследствии вице-спикер парламента заблокировал вотум недоверия Хану. Затем Хан распустил парламент и призвал к досрочным выборам. Оппозиция оспорила действия Хана в высшем суде Пакистана, а Шехбаз Шариф назвал их «не чем иным, как государственной изменой». На прошлой неделе суд постановил, что блокирование вотума недоверия Хану было неконституционным и проложило путь к приходу к власти Шахбаза Шарифа.

Назначение Шахбаза Шарифа произошло после того, как поздно вечером 10 апреля в Пакистане вспыхнули массовые протесты в поддержку Хана. Десятки тысяч людей вышли на улицы в ключевых городах, включая Лахор и Пешавар, чтобы поддержать свергнутого лидера. Они выкрикивали лозунги против вооруженных сил страны, которые лишили его поддержки, и США, которые, как утверждал Хан, были замешаны в заговоре против него.

На этом фоне политических беспорядков и разваливающейся экономики Шехбазу Шарифу сейчас предстоит непростой период в качестве лидера страны, пишет CNN.

Шариф, бывший главный министр провинции Пенджаб и младший брат трижды премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, будет занимать пост премьер-министра до следующих выборов, которые, как ожидается, состоятся в 2023 году.



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