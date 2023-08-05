Бывшего премьер-министра Пакистана приговорили к трем годам заключения за коррупцию 5 августа, 13:04 Имран Хан (Фото:Wikimedia)

Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана приговорили к трем годам заключения после того, как суд признал его виновным в коррупции. Приговор лишает его права занимать политические должности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление партии Хана Движение за справедливость.

Судебный процесс касался расследования, проведенного избирательной комиссией, которая признала 70-летнего экс-премьера Пакистана виновным в незаконной продаже ценностей из государственной сокровищницы во время его пребывания в должности с 2018 по 2022 год.

Видео дня

PTI сообщило, что апелляция от имени Хана была подана в Верховный суд.

CNN отмечает, что он неоднократно отрицал все правонарушения.

Приговор, вынесенный Хану, означает, что он не сможет участвовать в выборах, которые должны состояться до конца этого года.

Имран Хан был избран премьер-министром в 2018 году, но вскоре рассорился с военными Пакистана. Впоследствии он потерял большинство в парламенте, в апреле 2022 года ему объявили вотум недоверия.



С тех пор он возглавил кампанию против действующего правительства страны. Хан обвинил правительство в сговоре с высшим военным руководством, организованном с целью отстранить его от должности и «держать взаперти».

Хан также заявил, что правительство Пакистана сотрудничает в этом с Соединенными Штатами, но обе стороны это утверждение отвергли.

В октябре 2022 года Хана лишили права занимать государственные должности, обвинив в неправильном декларировании подарков от иностранцев и продаже части из них. В ноябре он получил ранение во время акции протеста.

9 мая Хана задержали возле Верховного суда в столице страны Исламабаде.

Его арест и задержание вызвали жестокие столкновения между его сторонниками и полицией.