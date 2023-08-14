В Пакистане боевики атаковали военную колону, которая сопровождала делегацию из Китая 14 августа, 06:12 Парламент Пакистана (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Akhtar Soomro//File Photo)

В Пакистане боевики атаковали военный конвой недалеко от стратегического юго-западного порта Гвадар во время сопровождения делегации из Китая.

Об этом сообщает Reuters.



Китай вложил значительные средства в богатую полезными ископаемыми провинцию Белуджистан, в том числе в развитие глубоководного порта Гвадар, несмотря на многолетнее сепаратистское повстанческое движение в этом районе.

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«Во время операции террористы применяли стрелковое оружие и ручные гранаты», — говорится в заявлении отдела по связям с общественностью вооруженных сил.

Согласно официальным данным, двое боевиков были убиты, а военнослужащие и гражданские лица в ходе атаки не пострадали. Консульство Китая в Карачи осудило нападение, добавив в заявлении, что среди его граждан нет жертв.

Представитель пакистанской службы безопасности на условиях анонимности также сообщил, что двое нападавших погибли в перестрелке, в колонне никто не пострадал. По словам источника, атака была направлена ​​против китайских пассажиров, направлявшихся из аэропорта Гвадара в сторону строительной площадки в районе порта.

Сепаратистская группировка Освободительная армия Белуджистана взяла на себя ответственность за нападение.

Гвадар расположен недалеко от Ормузского пролива, важнейшего маршрута транспортировки нефти в Аравийском море, которая разрабатывается под руководством Китая.