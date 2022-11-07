В Пакистане банда напала на полицейский лагерь, убив семь человек

7 ноября, 06:54
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Пакистанские правоохранители (Фото:REUTERS/Stringer)

Пакистанские правоохранители (Фото:REUTERS/Stringer)

Бандитская группировка напала на полицейский лагерь в провинции Синд на юге Пакистана. Семеро правоохранителей погибли.

Об этом сообщает Xinhua.

Десятки бандитов ворвались в полицейский лагерь в районе Готки провинции Синд, убив семерых полицейских и похитив еще 20 человек.

Полицейский лагерь в этом районе был создан для проведения операции по освобождению нескольких человек, похищенных преступниками на днях.

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Сейчас туда переброшен усиленный контингент силовиков, идет поисковая операция.

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Как добавляет Xinhua, этот район представляет собой малонаселенное место, где часто скрываются преступники, среди прочего, промышляющие похищением людей с целью получения выкупа.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Пакистан

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