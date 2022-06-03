В столице Канады отказались поднимать флаг России над мэрией 3 июня, 09:24 Цей матеріал також доступний українською Мэрия Оттавы (Фото:City of Ottawa/Facebook)

Мэрия столицы Канады Оттавы отказалась поднимать флаг России из-за полномасштабного вторжения страны в Украину.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом сообщил мэр города Джим Уотсон.

«Я отклонил просьбу российского посольства вывесить их флаг на здании мэрии Оттавы в День независимости 12 июня. Я заявил, что пока российская армия не покинет Украину, мы не будем иметь ничего общего с российским правительством и его незаконным вторжением», — написал он в своем Twitter.

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На сайте мэрии говорится, что Оттава поднимает флаг любой страны в свой национальный день, «с которой у Канады есть дипломатические отношения», пишет CTV News.

Там также описаны причины, по которым просьба о поднятии флага может быть отклонена.

«Город не будет поднимать флаг группы или организации, чьи начинания или философия противоречат политике или подзаконным актам города Оттавы, пропагандируют ненависть, насилие или расизм, имеют политическую или религиозную подоплеку или представляют собой другие индивидуальные убеждения», — отметили в мэрии.

Россия напала на Украину 24 февраля. 3 июня — 100-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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