В отправке посылок с рицином в Пентагон подозревают бывшего моряка ВМС США - СМИ

Бывший военнослужащий Военно-морских сил США может быть причастен к отправке подозрительных посылок в Пентагон, Белый дом и офис сенатора из штата Техас Теда Круза, сообщает Fox News со ссылкой на официальных лиц.

Как установило следствие, на одном из конвертов, адресованному министру обороны США Джеймсу Мэттису либо адмиралу ВМС США Джону Ричардсону, был указан обратный адрес. Благодаря этому адресу следователи установили, что посылки, по всей вероятности, были отправлены бывшим военнослужащим ВМС США. Его имя не раскрывается.

Напомним, что в Министерство обороны США были отправлены по меньшей мере две посылки, содержащие высокотоксичное вещество рицин. Они были адресованы министру обороны Джеймсу Мэттису и начальнику морских операций адмиралу Джону Ричардсону.

Секретная служба США перехватила "подозрительный конверт", адресованный президенту США Дональду Трампу. Неизвестно, содержался ли в этом конверте рицин.

В обоих случаях письма были обнаружены еще до того, как попали в Белый дом и Пентагон.

Об инцидентах в Вашингтоне стало известно после того, как два человека были доставлены в больницу после контакта с "белым порошкообразным веществом" в офисе сенатора Теда Круза в Хьюстоне.

Рицин является очень токсичным веществом. Даже малая доза при попадании в легкие или кровь может привести к смерти, а противоядие от него пока не найдено.