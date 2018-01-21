В отеле в центре Праги произошел пожар: двое погибших

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По данным скорой помощи чешской столицы, жертвами огня стали два человека
Фото: Policie ČR via Twitter

По данным скорой помощи чешской столицы, жертвами огня стали два человека

Вечером, 20 января, в историческом районе Праги произошел пожар в четырехзвездочном отеле Eurostars David на улице Наплавни, передает Reuters.

По данным скорой помощи чешской столицы, жертвами огня стали два человека. Также сообщается, что всего были госпитализированы девять человек, пятеро из них тяжело пострадали.

Как передает агентство, возгорание произошло на первом этаже гостиницы, после чего дым быстро распространился по всему зданию. Из гостиницы были эвакуированы порядка 40 человек, преимущественно это иностранцы. 

Для ликвидации пожара были привлечены несколько пожарных бригад и 30 автомобилей скорой помощи.

Пожарным удалось потушить пожар. На месте происшествия работают криминалисты, которые устанавливают причины пожара, говорится в Twitter полиции Праги. Кроме того, продолжается идентификация тел погибших.

 

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