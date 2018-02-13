В отеле под охраной: СМИ узнали, как Саакашвили провел первую ночь после выдворения из Украины

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Место пребывания Саакашвили в Польше держится в тайне

Место пребывания Саакашвили в Польше держится в тайне

Экс-президент Грузии Саакашвили, которого накануне выдворили из Украины, минувшую ночь провел в гостинице в столице Польши Варшаве под охраной, которую ему предоставили польские власти, сообщает ТСН.

По информации СМИ, отель, в котором находится Саакашвили - под защитой. Неизвестно, ни что это за отель, ни где он расположен.

Сам политик также не разглашает свое место пребывания. В то же время благодарит польскую сторону за гостеприимство.

О своих планах он обещает рассказать через несколько часов на пресс-конференции. Когда состоится встреча с прессой - сообщат позже.

Напомним, 12 февраля Саакашвили задержали сотрудники Госпогранслужбы в ресторане Сулугуни в Музейном переулке в Киеве. Через несколько часов его выдворили из Украины в Польшу.

В 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. По официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

Саакашвили пытался через Государственную миграционную службу получить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, однако ему было отказано. Он проиграл все апелляции на решение ДМС.

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