В результате стрельбы в ночном клубе в Осло погибли два человека 25 июня, 05:14 Цей матеріал також доступний українською Подозреваемый был задержан (Фото:Javad Parsa/NTB/via REUTERS)

В субботу, 25 июня, два человека погибли и 14 получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии Осло.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на норвежскую полицию.



Подозреваемый, предположительно единственный преступник, был задержан.

Место преступления простиралось от лондонского паба через соседний клуб и дальше до соседней улицы, где подозреваемый был задержан через несколько минут после начала стрельбы.

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