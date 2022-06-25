В результате стрельбы в ночном клубе в Осло погибли два человека

25 июня, 05:14
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Подозреваемый был задержан (Фото:Javad Parsa/NTB/via REUTERS)

Подозреваемый был задержан (Фото:Javad Parsa/NTB/via REUTERS)

В субботу, 25 июня, два человека погибли и 14 получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии Осло.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на норвежскую полицию.

Подозреваемый, предположительно единственный преступник, был задержан.

Место преступления простиралось от лондонского паба через соседний клуб и дальше до соседней улицы, где подозреваемый был задержан через несколько минут после начала стрельбы.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Норвегия Осло Стрельба

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