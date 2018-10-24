24 октября 2018, среда

В ООН заявили о риске масштабной гуманитарной катастрофы в Йемене: 14 млн человек на грани голода

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Почти половина жителей Йемена не может позволить себе лечение и полноценное питание

Почти половина жителей Йемена не может позволить себе лечение и полноценное питание

Йемену грозит масштабный голод, который может задеть 14 млн жителей страны.

Об этом сообщил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

По его словам, на грани голода находятся около половины населения Йемена.

Ситуация также усугубляется тем, что люди не могут позволить себе медицинские услуги.

"Только половина медицинских учреждений работают. Многие йеменцы слишком бедны, чтобы прийти туда. Без ухода люди часто умирают дома", - сказал Лоукок.

Он также добавил, что ситуация значительно хуже 2017 года, когда организация уже сообщала о рисках масштабного голода из-за вооруженного конфликта в Йемене.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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