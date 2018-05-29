В ООН заинтересовались возможными атаками РФ на больницы в Сирии

Организация Объединенных Наций начала расследование по фактам нападений на больницы в Сирии после того, как об их местонахождении узнавала Россия.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, передает Радио Свобода.

Речь идет об атаках на две больницы в Восточной Гуте и две в Хомсе, осуществленные после того их координаты GPS были распространены между Россией и США.

По информации ООН, в течение первых четырех месяцев 2018 года задокументировано 92 нападения на сирийские медицинские учреждения, во время атак погибли 89 человек и еще 135 получили ранения.

Напомним, что в феврале в ответ на сбитый самолет Су-25 в Сирии Россия увеличила число авиаударов по городам в провинции Идлиб. Под один из таких ударов попала больница в городе Мааррет-эн-Нууман.