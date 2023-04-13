В ООН сообщили о возобновлении работы зернового коридора 13 апреля, 03:09 Экспорт зерна возобновился (Фото:REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY)

Спикер ООН Исмини Палла сообщил, что в среду, 12 апреля, возобновился экспорт украинской продукции зерновым коридором.



Об этом сообщает Sky News.

Он отметил, что "обычные инспекции судов возобновились" после того, как были согласованы все списки сторон соглашения.

Представитель ООН подчеркнул, что сторонам соглашения "необходимо было больше времени, чтобы достичь согласия по оперативным приоритетам".

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Еще 11 апреля замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков предупредил, что соглашение находится в "критическом состоянии".