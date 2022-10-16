«Может быть расширена». В ООН заявили, что сделка по зерну будет сохранена 16 октября, 02:09 В ООН уверены, что зерновая сделка будет продолжена (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Координатор ООН по Черноморской зерновой инициативе Амир Махмуд Абдулл заявил, что договор по экспорту украинского зерна будет продлен.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Судя по сигналам, которые я получаю, соглашение не только будет продлено, но и, возможно, — расширено», — заявил Абдулла.

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Соглашение, достигнутое при посредничестве ООН и Турции в июле, открыло Украине путь к возобновлению экспорта зерна из черноморских портов, которые были закрыты после вторжения России. Москва получила гарантии на собственный экспорт зерна и удобрений.

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Соглашение помогло предотвратить глобальный продовольственный кризис: Россия и Украина являются двумя крупнейшими экспортерами зерна в мире, а Россия — экспортером номер один удобрений. Но Москва не раз жаловалась, что все еще сталкивается с трудностями с продажей удобрений и продуктов питания.