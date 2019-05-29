В ООН рассказали о высоком уровне коррупции в КНДР Сегодня, 05:45 Цей матеріал також доступний українською ЦТАК Иллюстрационное фото ЦТАК

Департамент ООН по правам человека опубликовал отчет, в котором сообщается, что жители Северной Кореи вынуждены постоянно платить взятки, чтобы выжить.

В своем отчете ООН основывается на показания 214 человек, которые сбежали из КНДР в 2017 и 2018 году, сообщает Голос Америки.



В отчете написано, что экономика государства находится в тени из-за того, что руководство страны не предоставляют в стране базовые услуги.

«Право на еду, здравоохранение, приют, работу, свободу передвижение и свободу являются универсальными и неотъемлемыми, однако в Северной Корее они в основном зависят от способности лиц давать взятки государственным чиновникам», — заявил комиссионер ООН по правам человека Мишель Башеле.

По данным ООН, большое количество запретов в стране толкает граждан к коррупции.