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В ООН рассказали о высоком уровне коррупции в КНДР

Сегодня, 05:45
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В ООН рассказали о высоком уровне коррупции в КНДР - фото

ЦТАК

Иллюстрационное фото

Департамент ООН по правам человека опубликовал отчет, в котором сообщается, что жители Северной Кореи вынуждены постоянно платить взятки, чтобы выжить.

В своем отчете ООН основывается на показания 214 человек, которые сбежали из КНДР в 2017 и 2018 году, сообщает Голос Америки.

В отчете написано, что экономика государства находится в тени из-за того, что руководство страны не предоставляют в стране базовые услуги.

«Право на еду, здравоохранение, приют, работу, свободу передвижение и свободу являются универсальными и неотъемлемыми, однако в Северной Корее они в основном зависят от способности лиц давать взятки государственным чиновникам», — заявил комиссионер ООН по правам человека Мишель Башеле.

По данным ООН, большое количество запретов в стране толкает граждан к коррупции.

Теги:   Коррупция ООН КНДР

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